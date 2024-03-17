Некрасова Анна Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некрасова Анна Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

1979

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1902 г.р.

Дети

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Некрасов Павел Николаевич

Рождение ребёнка
1952

Сын: Некрасов Владимир Павлович

Отец ребёнка: Некрасов Павел Николаевич

Рождение ребёнка
1955

Сын: Некрасов Анатолий Павлович

Отец ребёнка: Некрасов Павел Николаевич

Смерть
1979

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