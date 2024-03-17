Некрасова Анна Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смерти1979
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1952
Сын: Некрасов Владимир Павлович
Отец ребёнка: Некрасов Павел Николаевич
Рождение ребёнка
1955
Сын: Некрасов Анатолий Павлович
Отец ребёнка: Некрасов Павел Николаевич
Смерть
1979