Кашапов Нафис Аглиевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.08.1980
Мать ребёнка: Кашапова Альфия Мауляувна
Рождение ребёнка
29.12.1989
Дочь: Нагимова Миляуша Нафисовна
Мать ребёнка: Кашапова Альфия Мауляувна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Кашапова Альфия Мауляувна