Кашапов Нафис Аглиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кашапов Нафис Аглиевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЭГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.08.1980

Сын: Кашапов Рустам Нафисович

Мать ребёнка: Кашапова Альфия Мауляувна

Рождение ребёнка
29.12.1989

Дочь: Нагимова Миляуша Нафисовна

Мать ребёнка: Кашапова Альфия Мауляувна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кашапов Руслан Нафисович

Мать ребёнка: Кашапова Альфия Мауляувна

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