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Лобач Лидия Михайловна
Лобач Лидия Михайловна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1932
Пол
Женский
Отец
Лобач Михаил Григорьевич
1903 г.р.
Мать
Могильная -Лобач Пелагея Ивановна
1898 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932
Отец:
Лобач Михаил Григорьевич
Мать:
Могильная -Лобач Пелагея Ивановна
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