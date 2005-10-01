(Пурыжинская) Софья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Пурыжинская) Софья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

01.10.2005

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1911 г.р.

Дети

1947 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.02.1947

Сын: Кац Дмитрий

Отец ребёнка: Кац Александр (Шура)

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кац Александр (Шура)

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кац Александр (Шура)

Смерть
01.10.2005
Москва, город федерального значения Москва
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