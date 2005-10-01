(Пурыжинская) Софья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти01.10.2005
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.02.1947
Сын: Кац Дмитрий
Отец ребёнка: Кац Александр (Шура)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кац Александр (Шура)
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кац Александр (Шура)
Смерть
01.10.2005