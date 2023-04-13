Liberman (Luria) Goldie
Место рожденияDolhinów, Minsk, Belarus
Дата рождения1871
Дата смерти?.02.1944
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Luria Ruchel
Dolhinów, Minsk, Belarus
Рождение ребёнка
Около 1902
Сын: Liberman Carl Marx
Отец ребёнка: Liberman Samuel
Lithuania
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Seleznow ?
Отец ребёнка: Liberman Samuel
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Whitman Rose
Отец ребёнка: Liberman Samuel
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Waschler Ida
Отец ребёнка: Liberman Samuel
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Bialek ?
Отец ребёнка: Liberman Samuel
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
?.02.1944