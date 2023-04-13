Liberman (Luria) Goldie — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Liberman (Luria) Goldie

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Место рождения

Dolhinów, Minsk, Belarus

Дата рождения

1871

Дата смерти

?.02.1944

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Дети

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Luria Ruchel

Dolhinów, Minsk, Belarus
Рождение ребёнка
Около 1902

Сын: Liberman Carl Marx

Отец ребёнка: Liberman Samuel

Lithuania
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Seleznow ?

Отец ребёнка: Liberman Samuel

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Whitman Rose

Отец ребёнка: Liberman Samuel

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Waschler Ida

Отец ребёнка: Liberman Samuel

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Bialek ?

Отец ребёнка: Liberman Samuel

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
?.02.1944
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