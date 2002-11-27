Григорьева (Савченко) Евдокия Павловна
Место рождения
Дата рождения20.07.1927
Дата смерти27.11.2002
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1927
Отец: Савченко Павел
Мать: Савченко Анна
Рождение ребёнка
14.07.1955
Аргуновский, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
04.04.1958
Рождение ребёнка
23.06.1960
Рождение ребёнка
08.03.1963
Смерть
27.11.2002
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно