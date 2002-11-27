Григорьева (Савченко) Евдокия Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГригорьева (Савченко) Евдокия Павловна

Григорьева (Савченко) Евдокия Павловна

Место рождения

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край

Дата рождения

20.07.1927

Дата смерти

27.11.2002

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ПП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1927

Отец: Савченко Павел

Мать: Савченко Анна

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
14.07.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Григорьев Петр Григорьевич

Аргуновский, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
04.04.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Григорьев Петр Григорьевич

Рождение ребёнка
23.06.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Григорьев Петр Григорьевич

Рождение ребёнка
08.03.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Григорьев Петр Григорьевич

Смерть
27.11.2002
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.