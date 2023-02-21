Бусел Васса Тереньтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бусел Васса Тереньтьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

RC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1830

Сын: Бусел Семен Денисович

Отец ребёнка: Бусел Денис Тимофеевич

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Стефанида Денисовна

Отец ребёнка: Бусел Денис Тимофеевич

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Матрена Денисовна

Отец ребёнка: Бусел Денис Тимофеевич

Ведильцы, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Бусел Дмитрий Денисович

Отец ребёнка: Бусел Денис Тимофеевич

Ведильцы, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бусел Денис Тимофеевич

Смерть
Неизвестно
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