Аляутдинова Халифя
Место рождения
Дата рождения1903
Дата смерти1987
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Бадяутдин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аляутдинов Абдулла
Отец ребёнка: Аляутдинов Аймалетдин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аляутдинов Сафа
Отец ребёнка: Аляутдинов Аймалетдин
Рождение ребёнка
08.03.1924
Рождение ребёнка
1931
Рождение ребёнка
05.04.1937
Рождение ребёнка
25.09.1943
Смерть
1987