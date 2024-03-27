Аляутдинова Халифя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аляутдинова Халифя

Место рождения

Актуково, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1903

Дата смерти

1987

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Бадяутдин

Мать: не указана

Актуково, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аляутдинов Абдулла

Отец ребёнка: Аляутдинов Аймалетдин

Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аляутдинов Сафа

Отец ребёнка: Аляутдинов Аймалетдин

Рождение ребёнка
08.03.1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аляутдинов Аймалетдин

Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аляутдинов Аймалетдин

Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
05.04.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аляутдинов Аймалетдин

Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
25.09.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аляутдинов Аймалетдин

Смерть
1987
Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область

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