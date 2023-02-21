Петров (Хаптынский) Иван (Ян) Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1939
Сын: Лобанов Владимир Иванович
Мать ребёнка: Лобанова Любовь Федоровна
Рождение ребёнка
1941
Мать ребёнка: Лобанова Любовь Федоровна
Рождение ребёнка
15.12.1943
Дочь: Дегтярева Галина Ивановна
Мать ребёнка: Лобанова Любовь Федоровна
Рождение ребёнка
1946
Мать ребёнка: Лобанова Любовь Федоровна
Рождение ребёнка
15.09.1949
Дочь: Фарафонова Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Лобанова Любовь Федоровна
Рождение ребёнка
17.03.1952
Дочь: Петрова Вера Ивановна
Мать ребёнка: Лобанова Любовь Федоровна
Рождение ребёнка
29.11.1955
Сын: Петров Александр Иванович
Мать ребёнка: Лобанова Любовь Федоровна
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно