Петров (Хаптынский) Иван (Ян) Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петров (Хаптынский) Иван (Ян) Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1939

Сын: Лобанов Владимир Иванович

Мать ребёнка: Лобанова Любовь Федоровна

Рождение ребёнка
1941

Сын: Петров Анатолий Иванович

Мать ребёнка: Лобанова Любовь Федоровна

Рождение ребёнка
15.12.1943

Дочь: Дегтярева Галина Ивановна

Мать ребёнка: Лобанова Любовь Федоровна

Рождение ребёнка
1946

Сын: Петров Валерий Иванович

Мать ребёнка: Лобанова Любовь Федоровна

Рождение ребёнка
15.09.1949

Дочь: Фарафонова Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Лобанова Любовь Федоровна

Рождение ребёнка
17.03.1952

Дочь: Петрова Вера Ивановна

Мать ребёнка: Лобанова Любовь Федоровна

Рождение ребёнка
29.11.1955

Сын: Петров Александр Иванович

Мать ребёнка: Лобанова Любовь Федоровна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лобанова Любовь Федоровна

Смерть
Неизвестно
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