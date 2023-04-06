(Тютина) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Тютина) Екатерина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.02.1987

Пол

Женский

Отец

1954 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ОК
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Место
Комментарий
Рождение
22.02.1987

Отец: Тютин Владимир

Мать: Тютина Татьяна

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