(Шамсетдинова) Маһирә Зиятдин Кызы
Место рожденияСюндюково, Ульяновский район
Дата рождения1888
Дата смерти1975
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Зиятдин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Шамсетдинова) Суфия Шарип Кызы
Отец ребёнка: Шамсетдинов Шарип Минһач Улы
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1916
Сын: Шамсутдинов Сагит Шарип Улы
Отец ребёнка: Шамсетдинов Шарип Минһач Улы
Рождение ребёнка
1919
Дочь: (Шамсетдинова) Фарида Шарип Кызы
Отец ребёнка: Шамсетдинов Шарип Минһач Улы
Рождение ребёнка
1921
Сын: Залялетдинов Саидһашим Шарип Улы
Отец ребёнка: Шамсетдинов Шарип Минһач Улы
Рождение ребёнка
1925
Сын: Шамсетдинов Мөхәммәт Шарип Улы
Отец ребёнка: Шамсетдинов Шарип Минһач Улы
Рождение ребёнка
1929
Сын: Шамсетдинов Шамил Шарип Улы
Отец ребёнка: Шамсетдинов Шарип Минһач Улы
Смерть
1975