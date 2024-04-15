(Шамсетдинова) Маһирә Зиятдин Кызы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Шамсетдинова) Маһирә Зиятдин Кызы

Место рождения

Сюндюково, Ульяновский район

Дата рождения

1888

Дата смерти

1975

Пол

Женский

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Зиятдин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Шамсетдинова) Суфия Шарип Кызы

Отец ребёнка: Шамсетдинов Шарип Минһач Улы

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шамсетдинов Шарип Минһач Улы

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1916

Сын: Шамсутдинов Сагит Шарип Улы

Отец ребёнка: Шамсетдинов Шарип Минһач Улы

Старое Шаймурзино, Дрожжановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1919

Дочь: (Шамсетдинова) Фарида Шарип Кызы

Отец ребёнка: Шамсетдинов Шарип Минһач Улы

Старое Шаймурзино, Дрожжановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1921

Сын: Залялетдинов Саидһашим Шарип Улы

Отец ребёнка: Шамсетдинов Шарип Минһач Улы

Старое Шаймурзино, Дрожжановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1925

Сын: Шамсетдинов Мөхәммәт Шарип Улы

Отец ребёнка: Шамсетдинов Шарип Минһач Улы

Старое Шаймурзино, Дрожжановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1929

Сын: Шамсетдинов Шамил Шарип Улы

Отец ребёнка: Шамсетдинов Шарип Минһач Улы

Старое Шаймурзино, Дрожжановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
1975

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