Кузьмин Александр Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.04.1921
Дата смерти03.07.1968
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1921
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.08.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кузьмина Анна Егоровна
Рождение ребёнка
01.01.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кузьмина Анна Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кузьмина Анна Егоровна
Смерть
03.07.1968