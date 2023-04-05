Кузьмин Александр Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузьмин Александр Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.04.1921

Дата смерти

03.07.1968

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1927 г.р.

Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1921

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.08.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кузьмина Анна Егоровна

Рождение ребёнка
01.01.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кузьмина Анна Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузьмина Анна Егоровна

Смерть
03.07.1968
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