Н Рушания
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.04.1997
Дочь: Валитова Эльза Альбертовна
Отец ребёнка: Юсупов Альберт
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Валитов Денис Альбертович
Отец ребёнка: Юсупов Альберт
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валитова Регина Альбертовна
Отец ребёнка: Юсупов Альберт
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Юсупов Альберт