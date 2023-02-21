Н Рушания — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Н Рушания

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.04.1997

Дочь: Валитова Эльза Альбертовна

Отец ребёнка: Юсупов Альберт

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Валитов Денис Альбертович

Отец ребёнка: Юсупов Альберт

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валитова Регина Альбертовна

Отец ребёнка: Юсупов Альберт

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юсупов Альберт

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