Павлова (Шацкая) Евгения Васильевна
Место рождения
Дата рождения15.08.1943
Дата смерти06.04.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1943
Образование
07.07.1959
Окончила семь классов средней школы № 8 г. Чапаевск
Бракосочетание
04.01.1961
Красная Поляна, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Красно-Полянским с/советом выдано свидетельство о браке от 04.01.1961 серия II ЩД № 039429 (запись в книге актов №4 т.ч.)
Рождение ребёнка
16.12.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Павлов Анатолий Михайлович
Смерть
06.04.2021