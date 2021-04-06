Павлова (Шацкая) Евгения Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлова (Шацкая) Евгения Васильевна

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Место рождения

Чапаевск, Чапаевск, Самарская область

Дата рождения

15.08.1943

Дата смерти

06.04.2021

Пол

Женский

Отец

1915 г.р.

Мать

1916 г.р.

Муж

1937 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1943

Отец: Шатский Василий Александрович

Мать: Шатская Евдокия Егоровна

Чапаевск, Чапаевск, Самарская область
Образование
07.07.1959
Чапаевск, Чапаевск, Самарская область
Окончила семь классов средней школы № 8 г. Чапаевск
Бракосочетание
04.01.1961

Муж: Павлов Анатолий Михайлович

Красная Поляна, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Красно-Полянским с/советом выдано свидетельство о браке от 04.01.1961 серия II ЩД № 039429 (запись в книге актов №4 т.ч.)
Рождение ребёнка
16.12.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Павлов Анатолий Михайлович

Смерть
06.04.2021
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