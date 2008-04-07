(Liebicht) (Kuznetsov) Altmaa (Leppik) Helge Astrid — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Liebicht) (Kuznetsov) Altmaa (Leppik) Helge Astrid

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.02.1927

Дата смерти

07.04.2008

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Liebicht Rudolf

Рождение ребёнка
16.10.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Liebicht Rudolf

Смерть
07.04.2008
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