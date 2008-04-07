(Liebicht) (Kuznetsov) Altmaa (Leppik) Helge Astrid
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.02.1927
Дата смерти07.04.2008
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Liebicht Rudolf
Рождение ребёнка
16.10.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Liebicht Rudolf
Смерть
07.04.2008