Галиакберова (Шайхутдинова) Роза Гарафеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галиакберова (Шайхутдинова) Роза Гарафеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.04.1931

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1929 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.03.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Галиакберов Идрис Абдрахманович

Рождение ребёнка
15.04.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Галиакберов Идрис Абдрахманович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Галиакберов Идрис Абдрахманович

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