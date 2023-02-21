Галиакберова (Шайхутдинова) Роза Гарафеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.04.1931
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1931
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.03.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Галиакберов Идрис Абдрахманович
Рождение ребёнка
15.04.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Галиакберов Идрис Абдрахманович
Бракосочетание
Неизвестно