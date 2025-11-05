Дудович Вячеслав Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Дудович Вячеслав

Автор
АБ
Бунтин А.

мужской, родился Неизвестно

Супруги
(Малогина) Надежда19.09.1984 г.р.
Дети
(Дудович) Юлия19.11.2004 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
15.05.2004

Жена: (Малогина) Надежда

Рождение ребёнка
19.11.2004

Дочь: (Дудович) Юлия

Мать ребёнка: (Малогина) Надежда

Пенза, город Пенза, Пензенская область

Рождение ребёнка
05.02.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Малогина) Надежда

Пенза, город Пенза, Пензенская область

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