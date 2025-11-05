Дудович Вячеслав
мужской, родился Неизвестно
Супруги
(Малогина) Надежда19.09.1984 г.р.
Дети
(Дудович) Юлия19.11.2004 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
15.05.2004
Жена: (Малогина) Надежда
Рождение ребёнка
19.11.2004
Дочь: (Дудович) Юлия
Мать ребёнка: (Малогина) Надежда
Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
05.02.2014
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Малогина) Надежда
Пенза, город Пенза, Пензенская область