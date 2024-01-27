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Родионов Афанасий Михайлович

Место рождения

Российская империя, Елисаветпольская губерния, Александропольский уезд, село Воронцовка

Дата рождения

1850

Дата смерти

Около 1851

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Родионов Михаил Родионович

Мать: Родионова Федосья

Российская империя, Елисаветпольская губерния, Александропольский уезд, село Воронцовка
Смерть
Около 1851
с. Большая Воронцовка, Елизаветпольская губерния
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