Родионов Афанасий Михайлович
Место рожденияРоссийская империя, Елисаветпольская губерния, Александропольский уезд, село Воронцовка
Дата рождения1850
Дата смертиОколо 1851
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: Родионов Михаил Родионович
Мать: Родионова Федосья
Российская империя, Елисаветпольская губерния, Александропольский уезд, село Воронцовка
Смерть
Около 1851
с. Большая Воронцовка, Елизаветпольская губерния