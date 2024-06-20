Колганова Антонина Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Колганова Антонина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2009

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колганов Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Колганов Николай

Рождение ребёнка
05.11.1945

Сын: Колганов Дмитрий Николаевич

Отец ребёнка: Колганов Николай

Рождение ребёнка
26.11.1982

Сын: Колганов Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Колганов Николай

Смерть
2009

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