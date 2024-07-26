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Лебедев Александр Алектинович

Место рождения

Череповец, город Череповец, Вологодская область

Дата рождения

14.11.1963

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1963

Отец: Лебедев Алектин Александрович

Мать: Лебедева Лариса Федоровна

Череповец, город Череповец, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лебедева Наталья Константиновна

Рождение ребёнка
06.02.1984

Сын: Лебедев Дмитрий Александрович

Мать ребёнка: Лебедева Наталья Константиновна

Рождение ребёнка
14.07.1985

Сын: Лебедев Евгений Александрович

Мать ребёнка: Лебедева Наталья Константиновна

Рождение ребёнка
03.12.1999

Дочь: Лебедева Екатерина Александровна

Мать ребёнка: Ганичева Ирина Николаевна

Череповец, город Череповец, Вологодская область

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