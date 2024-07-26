Лебедев Александр Алектинович
Место рождения
Дата рождения14.11.1963
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1963
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.02.1984
Сын: Лебедев Дмитрий Александрович
Мать ребёнка: Лебедева Наталья Константиновна
Рождение ребёнка
14.07.1985
Сын: Лебедев Евгений Александрович
Мать ребёнка: Лебедева Наталья Константиновна
Рождение ребёнка
03.12.1999
Дочь: Лебедева Екатерина Александровна
Мать ребёнка: Ганичева Ирина Николаевна