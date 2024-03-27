Бушев Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гребенникова (Бушев) Степанида Андреевна
Мать ребёнка: Бушева Дарья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Задойнова (Бушев) Матрена Андреевна
Мать ребёнка: Бушева Дарья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Бушев) Мария Андреевна
Мать ребёнка: Бушева Дарья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бушева Дарья
Рождение ребёнка
09.05.1899
Сын: Бушев Егор Андреевич
Мать ребёнка: Бушева Дарья
Рождение ребёнка
14.03.1904
Мать ребёнка: Бушева Дарья
Рождение ребёнка
1911
Мать ребёнка: Бушева Дарья
Рождение ребёнка
10.05.1915
Мать ребёнка: Бушева Дарья
Смерть
Неизвестно