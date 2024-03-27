Бушев Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бушев Андрей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гребенникова (Бушев) Степанида Андреевна

Мать ребёнка: Бушева Дарья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Задойнова (Бушев) Матрена Андреевна

Мать ребёнка: Бушева Дарья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Бушев) Мария Андреевна

Мать ребёнка: Бушева Дарья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бушева Дарья

Рождение ребёнка
09.05.1899

Сын: Бушев Егор Андреевич

Мать ребёнка: Бушева Дарья

Рождение ребёнка
14.03.1904

Сын: Бушев Федот Андреевич

Мать ребёнка: Бушева Дарья

Рождение ребёнка
1911

Сын: Бушев Феклист Андреевич

Мать ребёнка: Бушева Дарья

Рождение ребёнка
10.05.1915

Сын: Бушев Ивлий Андреевич

Мать ребёнка: Бушева Дарья

Смерть
Неизвестно

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