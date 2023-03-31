Емельянов Александр Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.05.1953
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1953
Отец: Емельянов Александр
Мать: Емельянова Варвара
Рождение ребёнка
02.04.1975
Сын: Емельянов Денис Александрович
Мать ребёнка: Емельянова Светлана Дмитриевна
Рождение ребёнка
08.09.1979
Сын: Емельянов Вадим Александрович
Мать ребёнка: Емельянова Светлана Дмитриевна
Сосновка, Серышевский муниципальный район, Амурская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Емельянова Юлия Александровна
Мать ребёнка: Емельянова Светлана Дмитриевна