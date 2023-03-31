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Емельянов Александр Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.05.1953

Пол

Мужской

Добавил:

ОЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1953

Отец: Емельянов Александр

Мать: Емельянова Варвара

Рождение ребёнка
02.04.1975

Сын: Емельянов Денис Александрович

Мать ребёнка: Емельянова Светлана Дмитриевна

Рождение ребёнка
08.09.1979

Сын: Емельянов Вадим Александрович

Мать ребёнка: Емельянова Светлана Дмитриевна

Сосновка, Серышевский муниципальный район, Амурская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Емельянова Светлана Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Емельянова Юлия Александровна

Мать ребёнка: Емельянова Светлана Дмитриевна

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