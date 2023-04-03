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Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АМ
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Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1717

Сын: Данила Васильев

Отец ребёнка: Василий Федоров

Фурсово, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1722

Сын: Прокофий Васильев

Отец ребёнка: Василий Федоров

Фурсово, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1731

Сын: Василий Васильев

Отец ребёнка: Василий Федоров

Фурсово, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1734

Сын: Кондратий Васильев

Отец ребёнка: Василий Федоров

Фурсово, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область
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