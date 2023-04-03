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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1717
Сын: Данила Васильев
Отец ребёнка: Василий Федоров
Рождение ребёнка
1722
Сын: Прокофий Васильев
Отец ребёнка: Василий Федоров
Рождение ребёнка
1731
Сын: Василий Васильев
Отец ребёнка: Василий Федоров
Рождение ребёнка
1734
Сын: Кондратий Васильев
Отец ребёнка: Василий Федоров