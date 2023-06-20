Анна Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнна Иванова

Анна Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1819 г.р.

Дети

1846 г.р.
1850 г.р.
1853 г.р.
1854 г.р.
1858 г.р.

Добавил:

EK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1846

Сын: Федор Кузьмин

Отец ребёнка: Приемный Козьма Дмитриев

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Приемный Козьма Дмитриев

Рождение ребёнка
1853

Сын: Никифор

Отец ребёнка: Приемный Козьма Дмитриев

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Приемный Козьма Дмитриев

Рождение ребёнка
1858

Сын: Алексей

Отец ребёнка: Приемный Козьма Дмитриев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Приемный Козьма Дмитриев

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close