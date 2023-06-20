Анна Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1846
Сын: Федор Кузьмин
Отец ребёнка: Приемный Козьма Дмитриев
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Приемный Козьма Дмитриев
Рождение ребёнка
1853
Сын: Никифор
Отец ребёнка: Приемный Козьма Дмитриев
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Приемный Козьма Дмитриев
Рождение ребёнка
1858
Сын: Алексей
Отец ребёнка: Приемный Козьма Дмитриев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно