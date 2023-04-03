(Осипова) Елена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1734
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1734
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.07.1746
Отец ребёнка: Фомин Сергей
дер. Акулино, приход Михайлов Погост
Рождение ребёнка
Около 1755
Сын: Сергеев Еремей
Отец ребёнка: Фомин Сергей
Рождение ребёнка
08.02.1757
Сын: Сергеев Федор
Отец ребёнка: Фомин Сергей
дер. Акулино, приход Михайлов Погост
Рождение ребёнка
12.09.1758
Сын: Сергеев Автомонъ
Отец ребёнка: Фомин Сергей
дер. Акулино, приход Михайлов Погост
Рождение ребёнка
Около 1760
Сын: Сергеев Антон
Отец ребёнка: Фомин Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фомин Сергей
Смерть
Неизвестно