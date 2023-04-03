(Осипова) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Осипова) Елена

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1734

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1724 г.р.

Дети

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1734

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.07.1746

Сын: Сергеев Борис (Акулино)

Отец ребёнка: Фомин Сергей

дер. Акулино, приход Михайлов Погост
Рождение ребёнка
Около 1755

Сын: Сергеев Еремей

Отец ребёнка: Фомин Сергей

Рождение ребёнка
08.02.1757

Сын: Сергеев Федор

Отец ребёнка: Фомин Сергей

дер. Акулино, приход Михайлов Погост
Рождение ребёнка
12.09.1758

Сын: Сергеев Автомонъ

Отец ребёнка: Фомин Сергей

дер. Акулино, приход Михайлов Погост
Рождение ребёнка
Около 1760

Сын: Сергеев Антон

Отец ребёнка: Фомин Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фомин Сергей

Смерть
Неизвестно
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