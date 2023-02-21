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Данилов Александр Осипович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: Данилов Осип Александрович

Мать: не указана

Место жительства
1906
Москва, город федерального значения Москва
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [106].
Место жительства
Неизвестно
Владимир, город Владимир, Владимирская область
Известно, что Александр Осипович Данилов владел недвижимостью в г. Владимир, на основании чего был включен в "Список лиц по г. Владимиру, имеющих право участия в съезде городских избирателей по выбора... Показать все
Смерть
Неизвестно
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