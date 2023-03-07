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Тарасова Татьяна Антипина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1739

Дата смерти

После 1792

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1748 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1739

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1775

Сын: Тарасов Тимофей Савинов

Отец ребёнка: Тарасов Сава Нестеров

Учуговской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1786

Дочь: Евдокия Савина

Отец ребёнка: Тарасов Сава Нестеров

Учуговской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1786

Сын: Тарасов Симон Савинов

Отец ребёнка: Тарасов Сава Нестеров

Учуговской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тарасов Сава Нестеров

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Учуговской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1792
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