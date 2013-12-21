Дурнева Варвара Денисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дурнева Варвара Денисовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.12.2013

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1993 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.2013

Отец: не указан

Мать: Дурнева -Удовенко Мария Сергеевна

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