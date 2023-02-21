Качура Денис Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.01.1963
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1963
Отец: Качура Анатолий Федорович
Мать: Качура Наталья Павловна
Рождение ребёнка
23.09.2008
Дочь: Качура Алина Денисовна
Мать ребёнка: Качура Юлия Владимировна
Рождение ребёнка
21.08.2010
Дочь: Качура Екатерина Денисовна
Мать ребёнка: Качура Юлия Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Качура Юлия Владимировна