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Качура Денис Анатольевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.01.1963

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1963

Отец: Качура Анатолий Федорович

Мать: Качура Наталья Павловна

Рождение ребёнка
23.09.2008

Дочь: Качура Алина Денисовна

Мать ребёнка: Качура Юлия Владимировна

Рождение ребёнка
21.08.2010

Дочь: Качура Екатерина Денисовна

Мать ребёнка: Качура Юлия Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Качура Юлия Владимировна

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