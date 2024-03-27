Шарафутдинов Гибадарахман Имам
Место рожденияд.Быковка Чирки-Кильдуразовская волость Тетюшского уезда Казанской губернии
Дата рождения18.04.1881
Дата смерти1948
ПолМужской
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1881
Отец: Мушараф Мулла Хамдиев
Мать: Гизникамал Тазетдинова
д.Быковка Чирки-Кильдуразовская волость Тетюшского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1909
Сын: Шарафутдинов Габдельхак Гибадрахманович
Мать ребёнка: Зухра
Быковка, Буинского р-на
Смерть
1948