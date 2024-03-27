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Шарафутдинов Гибадарахман Имам

Место рождения

д.Быковка Чирки-Кильдуразовская волость Тетюшского уезда Казанской губернии

Дата рождения

18.04.1881

Дата смерти

1948

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1881

Отец: Мушараф Мулла Хамдиев

Мать: Гизникамал Тазетдинова

д.Быковка Чирки-Кильдуразовская волость Тетюшского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1909

Сын: Шарафутдинов Габдельхак Гибадрахманович

Мать ребёнка: Зухра

Быковка, Буинского р-на
Смерть
1948
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