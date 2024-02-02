(Дубова) Татьяна Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Дубова) Татьяна Егоровна

(Дубова) Татьяна Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.06.1960

Пол

Женский

Отец

1924 г.р.

Мать

1929 г.р.

Муж

1958 г.р.

Дети

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Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1960

Отец: Дубов Егор Александрович

Мать: Дубова Ольга Васильевна

Бракосочетание
01.12.1979

Муж: Корнилов Александр

Рождение ребёнка
24.04.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Корнилов Александр

Ярославль
Рождение ребёнка
21.09.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Корнилов Александр

Ярославль
Рождение ребёнка
10.07.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Корнилов Александр

Ярославль
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