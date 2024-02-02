(Дубова) Татьяна Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.06.1960
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1960
Отец: Дубов Егор Александрович
Мать: Дубова Ольга Васильевна
Бракосочетание
01.12.1979
Муж: Корнилов Александр
Рождение ребёнка
24.04.1980
Ярославль
Рождение ребёнка
21.09.1985
Ярославль
Рождение ребёнка
10.07.1987
Ярославль