Харитонова Ольга Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харитонова Ольга Борисовна

Место рождения

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область

Дата рождения

10.08.196

Пол

Женский

Отец

1935 г.р.

Мать

1936 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.196

Отец: Скворцов Борис Маркелович

Мать: Данилова Нина Деомидовна

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
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