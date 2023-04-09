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Запрягаев Николай Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

1853

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Запрягаев Иван Фролович

Мать: Запрягаева Парасковья

Вытегодский уезд
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Лукерья Николаевна

Мать ребёнка: Афимья Савельевна

Рождение ребёнка
1853

Сын: Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Афимья Савельевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Афимья Савельевна

Смерть
1853
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