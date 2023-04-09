Запрягаев Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смерти1853
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Запрягаев Иван Фролович
Мать: Запрягаева Парасковья
Вытегодский уезд
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Лукерья Николаевна
Мать ребёнка: Афимья Савельевна
Рождение ребёнка
1853
Сын: Михаил Николаевич
Мать ребёнка: Афимья Савельевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Афимья Савельевна
Смерть
1853