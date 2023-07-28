Литвинов Петр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Литвинов Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Литвинов Леонтий Петрович
Мать ребёнка: Литвинова Параскева Богдановна
Рождение ребёнка
1856
Сын: Литвинов Николай Петрович
Мать ребёнка: Литвинова Параскева Богдановна
Смерть
Неизвестно