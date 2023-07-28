Литвинов Петр Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Литвинов Петр Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Литвинов Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Литвинов Леонтий Петрович

Мать ребёнка: Литвинова Параскева Богдановна

Рождение ребёнка
1856

Сын: Литвинов Николай Петрович

Мать ребёнка: Литвинова Параскева Богдановна

Смерть
Неизвестно

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