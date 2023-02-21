Карелин Алексей Лукьянович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти20.07.1990
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.04.1966
Дочь: Карелина Жанна Алексеевна
Мать ребёнка: Карелина Татьяна Николаевна
Рождение ребёнка
04.03.1969
Дочь: Сортова Наталья Алексеевна
Мать ребёнка: Карелина Татьяна Николаевна
Смерть
20.07.1990