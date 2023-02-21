Карелин Алексей Лукьянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карелин Алексей Лукьянович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

20.07.1990

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.04.1966

Дочь: Карелина Жанна Алексеевна

Мать ребёнка: Карелина Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
04.03.1969

Дочь: Сортова Наталья Алексеевна

Мать ребёнка: Карелина Татьяна Николаевна

Смерть
20.07.1990
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