Логинова Анна Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Логинова Анна Герасимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

1892 г.р.
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Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1892 ст.

Сын: Логинов Фёдор Иванович

Отец ребёнка: Логинов Иван Иванович

Рождение ребёнка
1905 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Логинов Иван Иванович

Рождение ребёнка
1907

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Логинов Иван Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Логинов Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Логинов Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Логинов Иван Иванович

Смерть
Неизвестно
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