Афанасьева Марфа Дементьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смерти1985
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: Курицын Дементий
Рождение ребёнка
21.08.1950
Дочь: Каштанова Анна Павловна
Отец ребёнка: Афанасьев Павел Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Афанасьев Николай Павлович
Отец ребёнка: Афанасьев Павел Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Афанасьев Анатолий Павлович
Отец ребёнка: Афанасьев Павел Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Афанасьев Владимир Павлович
Отец ребёнка: Афанасьев Павел Ильич
Смерть
1985