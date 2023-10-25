Афанасьева Марфа Дементьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афанасьева Марфа Дементьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

1985

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Курицын Дементий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.08.1950

Дочь: Каштанова Анна Павловна

Отец ребёнка: Афанасьев Павел Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Афанасьев Николай Павлович

Отец ребёнка: Афанасьев Павел Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Афанасьев Анатолий Павлович

Отец ребёнка: Афанасьев Павел Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Афанасьев Владимир Павлович

Отец ребёнка: Афанасьев Павел Ильич

Смерть
1985
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