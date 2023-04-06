Моргачев Иван Семенов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1741
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1741
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1764
Дочь: Ульяна Иванова
Мать ребёнка: Моргачева Прасковья Архипова
Рождение ребёнка
Около 1767
Мать ребёнка: Моргачева Прасковья Архипова
Рождение ребёнка
Около 1773
Мать ребёнка: Моргачева Прасковья Архипова
Рождение ребёнка
Около 1776
Мать ребёнка: Моргачева Прасковья Архипова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно