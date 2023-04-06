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Моргачев Иван Семенов

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Место рождения

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Около 1741

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1743 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1741

Отец: не указан

Мать: не указана

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1764

Дочь: Ульяна Иванова

Мать ребёнка: Моргачева Прасковья Архипова

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1767

Сын: Моргачева Тимофей Иванов

Мать ребёнка: Моргачева Прасковья Архипова

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1773

Сын: Моргачева Карп Иванов

Мать ребёнка: Моргачева Прасковья Архипова

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1776

Сын: Моргачев Савватий Иванов

Мать ребёнка: Моргачева Прасковья Архипова

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Моргачева Прасковья Архипова

Смерть
Неизвестно
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