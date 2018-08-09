Скипетров Артём Олегович 04.06.1981 — найти родственников по фамилии на Familio
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Скипетров Артём Олегович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.06.1981

Дата смерти

09.08.2018

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1981

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
14.06.2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
09.08.2018
Причина смерти: Рак

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