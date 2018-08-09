Скипетров Артём Олегович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.06.1981
Дата смерти09.08.2018
ПолМужской
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1981
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
14.06.2011
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
09.08.2018
Причина смерти: Рак