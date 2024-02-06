(Халикова) Светлана Вениаминовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Халикова) Светлана Вениаминовна

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Место рождения

Узбекистан

Дата рождения

09.12.1975

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

2005 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1975

Отец: не указан

Мать: не указана

Узбекистан
Рождение ребёнка
25.07.2005

Сын: Мышев Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Мышев Сергей Юрьевич

Рождение ребёнка
26.07.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мышев Сергей Юрьевич

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Развод
Неизвестно

Муж: Мышев Сергей Юрьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мышев Сергей Юрьевич

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