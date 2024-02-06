(Халикова) Светлана Вениаминовна
Место рожденияУзбекистан
Дата рождения09.12.1975
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
25.07.2005
Сын: Мышев Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Мышев Сергей Юрьевич
Рождение ребёнка
26.07.2012
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мышев Сергей Юрьевич
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Развод
Неизвестно
Муж: Мышев Сергей Юрьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мышев Сергей Юрьевич