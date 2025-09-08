Лескова (Чуйкина) Ирина Михайловна
женский, родилась 17.04.1973, деревня Вязовна Бабынинского района Калужской области
Дети
Лескова Екатерина Николаевна20.11.2005 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1973
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
деревня Вязовна Бабынинского района Калужской области
Бракосочетание
03.07.1993
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
28.05.1994
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Калуга, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
20.11.2005
Дочь: Лескова Екатерина Николаевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Калуга, город Калуга, Калужская область