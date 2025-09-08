Лескова (Чуйкина) Ирина Михайловна 17.04.1973 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лескова (Чуйкина) Ирина Михайловна

Автор
ОК
Корчагина О.

женский, родилась 17.04.1973, деревня Вязовна Бабынинского района Калужской области

Дети
Лескова Екатерина Николаевна20.11.2005 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1973

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

деревня Вязовна Бабынинского района Калужской области

Бракосочетание
03.07.1993

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
28.05.1994

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Калуга, город Калуга, Калужская область

Рождение ребёнка
20.11.2005

Дочь: Лескова Екатерина Николаевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Калуга, город Калуга, Калужская область

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