Горшков Григорий Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Горшков Сергей Григорьевич
Мать: не указана
Возраст на 1914 год - 29 лет.
Рождение ребёнка
15.04.1905
Сын: Горшков Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Горшкова Анна Гавриловна
Рождение ребёнка
11.10.1913
Сын: Горшков Алексей Григорьевич
Мать ребёнка: Горшкова Анна Гавриловна
Военная служба
Между 1914 и 1918
Род войск: Казачьи войска Воинское звание: Казак Участник Первой мировой войны. Кавалер Георгиевского креста. Рядовой 4-го Уральского казачьего полка. Был ранен и 27.11.1914 ст принят на лечение в Пет... Показать все
Рождение ребёнка
1915
Мать ребёнка: Горшкова Анна Гавриловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Горшкова Анна Гавриловна
Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно