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Горшков Григорий Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Горшков Сергей Григорьевич

Мать: не указана

Возраст на 1914 год - 29 лет.
Рождение ребёнка
15.04.1905

Сын: Горшков Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Горшкова Анна Гавриловна

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
11.10.1913

Сын: Горшков Алексей Григорьевич

Мать ребёнка: Горшкова Анна Гавриловна

Военная служба
Между 1914 и 1918
Род войск: Казачьи войска Воинское звание: Казак Участник Первой мировой войны. Кавалер Георгиевского креста. Рядовой 4-го Уральского казачьего полка. Был ранен и 27.11.1914 ст принят на лечение в Пет... Показать все
Рождение ребёнка
1915

Сын: Горшков Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Горшкова Анна Гавриловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горшкова Анна Гавриловна

Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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