(Соломатин) Евдокия Демидовна 1802 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Соломатин) Евдокия Демидовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1759 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

AS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Соломатин Демид

Мать: не указана

https://ya.ru/archive/catalog/486e0192-7578-4624-9a2a-59b3ba606271/50
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сивяков Антип

Рождение ребёнка
1825

Сын: Сивяков Павел

Отец ребёнка: Сивяков Антип

https://ya.ru/archive/catalog/486e0192-7578-4624-9a2a-59b3ba606271/51
Смерть
Неизвестно

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