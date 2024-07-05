(Соломатин) Евдокия Демидовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: Соломатин Демид
Мать: не указана
https://ya.ru/archive/catalog/486e0192-7578-4624-9a2a-59b3ba606271/50
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сивяков Антип
Рождение ребёнка
1825
Сын: Сивяков Павел
Отец ребёнка: Сивяков Антип
https://ya.ru/archive/catalog/486e0192-7578-4624-9a2a-59b3ba606271/51
Смерть
Неизвестно