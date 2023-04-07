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Никифор Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1725

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725

Отец: Михаил Иванович

Мать: ?

Рождение ребёнка
1745

Дочь: Вера Никифоровна

Мать ребёнка: Агрипина Никитична

Рождение ребёнка
1749

Дочь: Василиса Никифоровна

Мать ребёнка: Агрипина Никитична

Рождение ребёнка
1756

Дочь: Татьяна Никифоровна

Мать ребёнка: Агрипина Никитична

Рождение ребёнка
1760

Сын: Денис Никифорович

Мать ребёнка: Вера Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агрипина Никитична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вера Андреевна

Смерть
Неизвестно
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