Никифор Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1725
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725
Отец: Михаил Иванович
Мать: ?
Рождение ребёнка
1745
Дочь: Вера Никифоровна
Мать ребёнка: Агрипина Никитична
Рождение ребёнка
1749
Дочь: Василиса Никифоровна
Мать ребёнка: Агрипина Никитична
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Татьяна Никифоровна
Мать ребёнка: Агрипина Никитична
Рождение ребёнка
1760
Сын: Денис Никифорович
Мать ребёнка: Вера Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агрипина Никитична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вера Андреевна
Смерть
Неизвестно