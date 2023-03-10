Константинов Михаил Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.?.?
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.02.1875
Дочь: Анна Михайловна
Мать ребёнка: Константинов Ольга Дмитриевна
Крещение
13.02.1875
с.Ромашкино
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещанин
Место жительства
Неизвестно
Самарская губ., Бузулукский у., х.Богатырёвский, Россия
х.Винчагов (Венчагов, Вечагов). Сейчас урочище Венчагов. Он же х.Богатырёв (х.Богатырёвский) и х.Шаманаев (х.Шаманаевский), отсутствует в базе "Фамилио".
Смерть
Неизвестно