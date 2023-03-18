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Ермилова Ирина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1920

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.03.1949

Сын: Ермилов Виктор Тимофеевич

Отец ребёнка: Ермилов Тимофей Петрович

Семилуки, Семилукский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ермилов Неизвестно

Отец ребёнка: Ермилов Тимофей Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Романова Неизвестно

Отец ребёнка: Ермилов Тимофей Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ермилов Неизвестно

Отец ребёнка: Ермилов Тимофей Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ермилов Владимир Тимофеевич

Отец ребёнка: Ермилов Тимофей Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермилов Тимофей Петрович

Смерть
Неизвестно
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