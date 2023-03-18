Ермилова Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1920
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1920
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.03.1949
Сын: Ермилов Виктор Тимофеевич
Отец ребёнка: Ермилов Тимофей Петрович
Семилуки, Семилукский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ермилов Неизвестно
Отец ребёнка: Ермилов Тимофей Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Романова Неизвестно
Отец ребёнка: Ермилов Тимофей Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ермилов Неизвестно
Отец ребёнка: Ермилов Тимофей Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ермилов Владимир Тимофеевич
Отец ребёнка: Ермилов Тимофей Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно