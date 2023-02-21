Ерохина Юстина Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.08.1902 ст.
Дочь: Ерохина Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Ерохин Иван Тимофеевич
Запись о рождении сделана в метрической книге Покровской тюремной церкви города Борисоглебска.
Рождение ребёнка
12.08.1904 ст.
Дочь: Ерохина Мария Ивановна
Отец ребёнка: Ерохин Иван Тимофеевич
Запись о рождении сделана в метрической книге Покровской тюремной церкви города Борисоглебска.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно