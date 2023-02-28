Потапова Фекла Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потапова Фекла Петровна

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Место рождения

Коренево, Кореневский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Коренево, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1787

Сын: Потапов Василий Иванович

Отец ребёнка: Потапов Иван-младший Васильевич

Мазеповка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1793

Сын: Потапов Григорий Иванович

Отец ребёнка: Потапов Иван-младший Васильевич

Мазеповка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1795

Дочь: Потапова Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Потапов Иван-младший Васильевич

Мазеповка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Потапов Иван-младший Васильевич

Смерть
Неизвестно
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