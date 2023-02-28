Потапова Фекла Петровна
Место рождения
Дата рождения1765
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1787
Отец ребёнка: Потапов Иван-младший Васильевич
Рождение ребёнка
1793
Сын: Потапов Григорий Иванович
Отец ребёнка: Потапов Иван-младший Васильевич
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Потапова Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Потапов Иван-младший Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно