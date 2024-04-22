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Ульяна Клементьева (Вна)

Место рождения

Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Около 1802 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799

Отец: Клементий

Мать: не указана

Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Бракосочетание
09.01.1821 ст.

Муж: Егор Самуйлов (Ич)

Рождение ребёнка
Около 1828

Дочь: Леонова Анна Егорова (Вна)

Отец ребёнка: Егор Самуйлов (Ич)

Рождение ребёнка
Около 1829

Дочь: Анна Егорова (Вна)

Отец ребёнка: Егор Самуйлов (Ич)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около ?.01.1832

Сын: Спиридон Егоров (Ич)

Отец ребёнка: Егор Самуйлов (Ич)

Рождение ребёнка
Около 1835

Дочь: Иринья Егорова (Вна)

Отец ребёнка: Егор Самуйлов (Ич)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1836

Дочь: Авдотья Егорова (Вна)

Отец ребёнка: Егор Самуйлов (Ич)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1836

Дочь: Авдотья Егорова (Вна)

Отец ребёнка: Егор Самуйлов (Ич)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
Неизвестно
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