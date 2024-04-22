Ульяна Клементьева (Вна)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1799
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799
Отец: Клементий
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Бракосочетание
09.01.1821 ст.
Муж: Егор Самуйлов (Ич)
Рождение ребёнка
Около 1828
Дочь: Леонова Анна Егорова (Вна)
Отец ребёнка: Егор Самуйлов (Ич)
Рождение ребёнка
Около 1829
Дочь: Анна Егорова (Вна)
Отец ребёнка: Егор Самуйлов (Ич)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около ?.01.1832
Сын: Спиридон Егоров (Ич)
Отец ребёнка: Егор Самуйлов (Ич)
Рождение ребёнка
Около 1835
Дочь: Иринья Егорова (Вна)
Отец ребёнка: Егор Самуйлов (Ич)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1836
Дочь: Авдотья Егорова (Вна)
Отец ребёнка: Егор Самуйлов (Ич)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1836
Дочь: Авдотья Егорова (Вна)
Отец ребёнка: Егор Самуйлов (Ич)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
Неизвестно