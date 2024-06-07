Дресвяников Аника Осипович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Дресвяников Аника Осипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дресвяников Осип Трофимович

Мать: Дресвяникова Ульяна Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дресвяникова Лукерья Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Дымовская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1708

Дочь: (Дресвяникова) Федора Аниковна

Мать ребёнка: Дресвяникова Лукерья Васильевна

Рождение ребёнка
1708

Сын: Дресвяников Мокей Аникович

Мать ребёнка: Дресвяникова Лукерья Васильевна

Смерть
Неизвестно

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