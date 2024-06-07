Дресвяников Аника Осипович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Дымовская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1708
Дочь: (Дресвяникова) Федора Аниковна
Мать ребёнка: Дресвяникова Лукерья Васильевна
Рождение ребёнка
1708
Сын: Дресвяников Мокей Аникович
Мать ребёнка: Дресвяникова Лукерья Васильевна
Смерть
Неизвестно